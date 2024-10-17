Россия катком прокатится по Украине – Живов

Никакой «мирный план» не должен остановить «асфальтовый каток под названием «Россия», когда ситуация складывается в его пользу. Передышка нужна коллаборации НАТО и ВСУ, и они будут искать варианты склонить Россию к заморозке конфликта.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал политолог, автор Telegram-канала «Живов Z» Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на оперативно-тактическом уровне всё складывается неплохо, и противник, видимо, после публикации плана Зеленского готов нанести какой-то внезапный сильный удар. Пока все идёт к тому, что мы объективно побеждаем. Причём, как я с самого начала говорил, в итоге каток-асфальтоукладчик под названием «Россия» разгонится и начнёт всё давить, как это было в Великую Отечественную войну. И чем дальше, тем сильнее этот каток будет давить всё, что вокруг него находится. Так и происходит: Россия постепенно включается. Мощь колоссальная, но очень инертная… и нужны годы, чтобы что-то изменилось. Эти годы прошли, и американцы уже понимают, что сами с этим не справятся. Им нужно сейчас придумать что-то такое, пока, может быть, даже конфликт этот остановить», – считает эксперт.

Он уверен, что никакие «мирные инициативы» Запада не должны останавливать ВС РФ от достижения целей и задач СВО.

«Сценарий заморозки подразумевает какой-то очень болезненный удар, который мы не сможем купировать в каком-то регионе. Много людей оказываются в заложниках, и это заставляет нас сесть за стол переговоров и замораживать фронта на их условиях. И за полгода, год Запад быстренько перегружается, накапливает ресурс, заводит какие-то прокси и так далее. В этом плане ни на какие переговоры сейчас с ними нам идти не надо. Пока цели и задачи специальной военной операции не выполнены, лучше с ними ни о чём не разговаривать. Для нас сейчас всё складывается позитивно, а для украинцев любая передышка будет возможностью перевооружиться, взбодриться и с новыми силами ударить», – заключил Живов.