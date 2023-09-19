Россия ловко покончила с «зерновой сделкой», теперь очередь Украины – эксперты

«Зерновая» сделка утратила свою актуальность после визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Новые логистические пути для экспорта российского зерна определены, а Украине предстоит выбор – либо зерно, либо вступление в ЕС.

В эфире «Первого севастопольского» журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман напомнил, что в Евросоюзе четко следят за конкурентными возможностями новых членов и кандидатов на вступление, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, что зерновой спор закончится разве что вместе с Украиной. Потому что правила Европейского Союза вообще принуждают каждую новую страну, туда вступающую, отказываться от производства уже имеющихся в других странах союза продуктов. После того, как та же Польша фактически оказалась вынуждена уничтожить своё судостроение, своё станкостроение, у неё, кроме сельского хозяйства, почти ничего не осталось. И допустить, чтобы его теперь убили украинской конкуренцией – она никак не может. Кстати, должен заметить, что с точки зрения Украины, то, что её зерно идёт на европейский рынок, а не на африканский, это, в общем, вполне нормально. Поскольку общее количество зерна на мировом рынке растёт, следовательно, падает цена на те сорта, что потребляют в Африке. Напомню, что на Украине выращивают в основном зерно тех сортов, которые массового потребляют в Северном Средиземноморье. Скажем, в Италии именно из такого зерна делают пасту. Не обязательно украинского, но таких сортов. Поэтому оно изначально не предназначено для африканского рынка. Но попытки разбавлять вот это высококачественное зерно чуть ли не фуражным, уже вызвало напряжение повсюду – от Польши до Италии», – подчеркнул Вассерман и добавил, что Российская Федерация своё зерно экспортирует как раз в основном в Африку и Юго-Восточную Азию. «Когда земли, оккупированные террористической организацией Украина, вернутся в состав России, это зерно опять же пойдёт в основном, я думаю, скорее всего в Китай. Для тех мучных блюд, что там готовят, оно тоже прекрасно подходит», – считает Вассерман.

Доцент кафедры истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий добавил, что после выхода России из «зерновой» сделки Украина фактически лишилась средств от экспорта, и будет искать возможность для сбыта, пытаясь нарастить мощности портов на Дунае, проводя дноуглубительные работы. Против этого уже выступила Румыния.

«Вопрос фактически повернулся 17 июля. По всей видимости, для Украины начался другой этап, то есть здесь мы немножко их переиграли, и надеюсь, что это будет не только немножко. Нам в этом смысле удалось их потеснить, и то же самое, видите, делают страны ЕС. Фактически Украина в достаточно тяжелом положении в этой ситуации: чтобы своё зерно кому-то сбыть, его надо вывозить. Они пытаются это делать, причём прежде 97% вывозили морским путем, и всего лишь 3% через Дунай. Теперь 100% нужно вывозить через Дунай и пытаться нарастить мощности портов Исмаил и Рени, куда, опять же, начали прилетать расчёты. Всё крайне печально, поскольку для Украины это действительно единственный способ вообще заработать хоть как-то. Ну, как говорится, за что боролись на то и напоролись. Они же сами не соблюдали договоренности, на которые шла Россия, когда первоначально заключалась сделка. Россия в этом смысле потеряла, и не должна идти на какие-то уступки. Всё будет так, как сложилось, и Россия здесь уже достаточно последовательно проводит свою политику», – считает Ставицкий.

По мнению завкафедрой военно-политической работы ЧВВМУ им. Нахимова Александра Рябцева, в «зерновой» сделке больше нет смысла, поскольку с Северной Кореей достигнуты договоренности об использовании ее портовой инфраструктуры для российского экспорта.

«Пока ещё об этом только идут разговоры, но зачем нам нужна Северная Корея – это незамерзающие порты и железная дорога, где уже договариваются колею поменять. Порты – крупные логистические центры в Северной Корее, чтобы, в том числе, торговать и зерном. У нас почему-то считают, что мы выстраиваем с Северной Кореей военное сотрудничество, чтобы решить проблему нехватки снарядов. Да не об этом с Северной Кореей шёл разговор, а о том, как лучше возить зерно. Морские перевозки самые выгодные, самые большие объёмы перевозят по морю. А ведь от российского зерна напрямую зависит Египет – это крупное государство, которое с нами постоянно поддерживает отношения не потому, что оно пророссийское. Это та же самая Эфиопия, это Алжир, некоторые другие страны. Я уже не говорю про Юго-Восточную Азию. Поэтому продление «зерновой» и ее окончание было связано с тем, что выработали новые логистические пути поставки зерна, независимые от Запада. Выстраивать свои независимые структуры – это же тоже достаточно важно», – заключил Рябцев.