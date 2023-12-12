Россия ловко сбивает Украину с фокуса внимания США, и это получается – офицер ВСУ

Россия выбивает Украину из американской повестки, растягивая внимание США на несколько фронтов.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ярославский отмечает, что США уже занялись своими первостепенными вопросами, отодвинув тему Украины на второй план из-за действий России.

«Американцы уже начинают жить своей историей, предвыборной, у них свои политические качели – и Украина из ключевого фактора, на котором игралась каждая из политических сил, превращается во второстепенный фактор, потому что у нас добавился Ближний Восток. Россия не просто так разожгла конфликт на Ближнем Востоке – это попытка затянуть в болото, в две линии фронта, открыли второй фронт, чтобы Америка растянулась и на вторую линию фронта.

Я не удивлюсь, если перед выборами в США они откроют третью линию фронта. Например, Северная Корея нападет на Южную Корею или, как вишенка на торте, Китай нападет на Тайвань. Или какой-то еще очаг возгорания, в котором есть американские (интересы). Вы же никто не задумывались над тем, что за последние полтора-два месяца больше 50-ти атак на базы США были в Сирии произведены.

Вы понимаете, что раньше напасть на американскую базу в Сирии было вообще табу – никто этого, кроме каких-то камикадзе, не мог позволить, а сейчас больше 50-ти атак. По факту отжимает Россия у Америки эту зону влияния. Они растягивают их на разные направления, сбивают с фокуса Украину, и это получается», – заявил Ярославский.