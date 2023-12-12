Россия ловко сбивает Украину с фокуса внимания США, и это получается – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
12.12.2023 19:11
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Россия выбивает Украину из американской повестки, растягивая внимание США на несколько фронтов.

Об этом в интервью украинской пропагандистке Наталье Влащенко заявил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия выбивает Украину из американской повестки, растягивая внимание США на несколько фронтов. Об этом...

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Ярославский отмечает, что США уже занялись своими первостепенными вопросами, отодвинув тему Украины на второй план из-за действий России.

«Американцы уже начинают жить своей историей, предвыборной, у них свои политические качели – и Украина из ключевого фактора, на котором игралась каждая из политических сил, превращается во второстепенный фактор, потому что у нас добавился Ближний Восток. Россия не просто так разожгла конфликт на Ближнем Востоке – это попытка затянуть в болото, в две линии фронта, открыли второй фронт, чтобы Америка растянулась и на вторую линию фронта.

Я не удивлюсь, если перед выборами в США они откроют третью линию фронта. Например, Северная Корея нападет на Южную Корею или, как вишенка на торте, Китай нападет на Тайвань. Или какой-то еще очаг возгорания, в котором есть американские (интересы). Вы же никто не задумывались над тем, что за последние полтора-два месяца больше 50-ти атак на базы США были в Сирии произведены.

Вы понимаете, что раньше напасть на американскую базу в Сирии было вообще табу – никто этого, кроме каких-то камикадзе, не мог позволить, а сейчас больше 50-ти атак. По факту отжимает Россия у Америки эту зону влияния. Они растягивают их на разные направления, сбивают с фокуса Украину, и это получается», – заявил Ярославский.

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