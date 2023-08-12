Россия – мощный противник, быстрый «контрнаступ» обещали трубадуры и инфошаманы с Банковой, – Луценко

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ВСУ делают все, что могут, убиваясь об российские линии обороны. А быстрый «контрнаступ» обещали «инфошаманы с Банковой», которые ни дня не провели в окопах.

Об этом в эфире 5 канала заявил бывший генпрокурор Украины, капитан запаса, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск, Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Луценко назвал «трубадурами» украинских и западных спикеров, обещавших скорый прорыв линии обороны и выход к Азовскому морю. Российская же армия, по мнению бывшего прокурора, – это мощный и дисциплинированный противник, которого нельзя недооценивать.

«Касаемо всех событий на южном фронте, многие говорят, что очень заторможенное наступление, некоторые устали ждать его результатов. Понимаете, все это – следствие офиса простых решений. Сначала инфошаманы с Банковой нам рассказали о том, что это будет просто феерическое, фантастическое, быстрое, результативное наступление, а теперь мы удивляемся, что люди разочарованы несоответствием картинки. Просто вопрос в том, что эти инфошаманы в жизни не были в окопе. И они рассказывали абсолютные бредни, я не знаю, где они их читают, какие фильмы они насмотрелись. Те, кто ожидал месяц-два, каких-то сроков, те разочарованы. А те, кто знает, что каждое село – это десятки погибших, еще больше раненых, это тяжелый труд, много крови, тот понимает, что сегодня делается все, что возможно. Я бы не хотел, чтобы наши зрители ставили себе в голове какие-то даты, какие-то планки. ВСУ сейчас делают все, что могут, и даже больше. Заявления наших трубадуров – и украинских, и их собеседников полгода назад – они же прямо говорили, что одним из основных элементов нашего будущего контрнаступления, – причем, прямо указывали, куда мы будем наступать, и когда мы будем наступать, чтобы легче Путину рылись окопы и ставились минные преграды, – что главным этим элементом будет информационная война. Они это рассматривали, как информационную войну, как главную составляющую контрнаступления. Простите, можно и нужно критически смотреть на россиян, но нельзя их считать идиотами – мы тем самым будем унижать свои же ВСУ. Мы имеем дело с очень мощным, очень сильным и дисциплинированным врагом», – заключил Луценко.