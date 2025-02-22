Россия может пойти на уступку Трампу по Украине. Но есть нюанс

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Reuters утверждает, что в качестве уступки Трампу на переговорах Россия якобы может согласиться отдать свои 300 миллиардов долларов замороженных на Западе активов на послевоенное восстановление Украины.

«О том, что Россия может согласиться использовать замороженные деньги для восстановления Украины, ранее не сообщалось, и это может дать представление о том, на какие компромиссы готова она готова пойти, – пишет агентство.

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Правда, если верить конфидентам агентства, Москва будет настаивать, чтобы «часть этих средств была направлена на восстановление территорий, находящихся под контролем России». То есть, как минимум, новые регионы РФ также будут восстанавливать на российские деньги.

Правда, как отмечается в материале, это не основная переговорная позиция РФ. Согласно «источнику, близкому к Кремлю», вначале Россия все же потребует отмены заморозки средств в рамках снятий санкций, несмотря на то, что в мае 2024 года ЕС принял решение не возвращать России замороженные активы,

Отмечается также, что российские чиновники неоднократно предупреждали, что государственная конфискация активов противоречит принципам свободного рынка, разрушает банковскую безопасность и подрывает веру в резервные валюты.

По мнению агентства, основные требования России для прекращения боевых действий включают вывод ВСУ с территорий, на которые претендует Москва, и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. В свою очередь, Украина настаивает на выводе российских войск с её территории и требует гарантий безопасности от западных стран.

Администрация Трампа утверждает, что Украина ставит перед собой нереальные, «иллюзорные» цели.

Reuters не удалось выяснить, обсуждалась ли идея использования замороженных средств между российскими и американскими коллегами на встрече в Саудовской Аравии». Впрочем, вполне вероятно, что этот вопрос могут поднять на анонсированной Трампом новой встрече американских и русских переговорщиков в Эр-Рияде.