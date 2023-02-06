Россия может расширить сухопутный коридор в Крым – Резников

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Основную угрозу со стороны российских войск Украина видит на восточном направлении.

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому интернет-изданию «Украинская правда» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Резникова, очень опасным является запорожское направление с юга.

«На юге, там реальные группировки, серьезные, и на востоке реальные группировки, серьезные. Они концентрируются, чтобы пойти другой тактикой – сейчас они штурмовыми отрядами делают ползучее [наступление], например, в направлении Бахмута, делают это уже пять месяцев, теряют кучу людей, кучу техники, но все равно продолжают и продолжают», – сказал министр.

«И, соответственно, если мы говорим, что попытка может быть, и она реалистичная – это оценивает наша разведка, Генеральный штаб, наши партнеры, и мы к этому должны быть готовы, то это – восток, номер один, юг – тоже может быть… У них мечта – расширить сухопутный коридор на Крым, чтобы продолжить поставки, потому ключевые риски – восток и юг, и после этого уже – север, условно говоря, в районе Белоруссии. Это риски, которые есть», – заявил Резников.