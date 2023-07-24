Россия начала наносить удары по дунайским портам
Россия в очередной раз успешно атаковала объекты на территории Одесской области.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил назначенный киевским режимом глава Одесской областной администрации Олег Кипер.
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«Российские террористы в очередной раз атаковали этой ночью Одесскую область. В этот раз под прицелом портовая инфраструктура г. Дунай. Четыре часа русские атаковали порты дронами «Shahed-136». Три дрона уничтожили наши силы ПВО», – написал чиновник в своем тг-канале.
По его словам, в результате атаки ранены шесть человек.
«Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений занялся пожар, который уже ликвидирован», – добавил Кипер.
Напомним, что дунайские порты после отказа Москвы продлить так называемую «зерновую сделку», становятся основными для вывоза украинской сельхозпродукции за рубеж.
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