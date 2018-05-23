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Россия начала «отжим» Азовского моря у Украины! – истерика в Киеве
После захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд» Россия заблокировала вылов рыбы в Азовском море украинскими рыбаками.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил работающий на штаб Юлии Тимошенко политолог Константин Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня, буквально у нас на глазах, блокируются украинские порты на азовском море. Блокируется вылов рыбы. Россия, фактически, продолжает «отжимать» территорию в исключительной экономической зоне. К сожалению, украинская дипломатия никак на это не реагирует», – сказал он.
Эксперт также добавил, что украинские структуры, которые занимаются распределением квот на лов рыбы в Азовском море, передали квоты перерегистрированным на территории Крыма предприятиям, которые когда-то были украинскими.
«Теперь, после оккупации, они стали российскими, но Украина продолжает выдавать им квоты 0 уже как оккупационной власти», – озвучил Матвиенко очередную «зраду».
Метки: Азовское море
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