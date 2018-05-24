24.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Россия начала жёсткие действия против Украины в Азовском море

В ответ на захват Украиной крымского рыболовецкого сейнера «Норд» Россия начала жесткие меры в Азовском море, которые могут привести к фактической блокаде украинских портов Мариуполь и Бердянск.

Украинский экономист Андрей Клименко напоминает, что накануне Россия обнародовала предупреждение о проведении учений в акватории Азовского моря, что привело к ограничению судоходства в регионе.

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«23 мая в 21:00 прекратило действие предупреждения РФ о закрытии военными района Азовского моря на юг от Бердянска в связи с учениями и стрельбами. Ранее именно с этим мы связывали задержание и обыски судов, следующих в/из украинских портов Бердянска и Мариуполя (потому что ранее, с 30 апреля, такие задержания имели место преимущественно в Керченском проливе). Но мы ошиблись.

1.23 мая 2018 примерно в 23:30 (то есть уже после прекращения действия “предупреждения”) в том же районе, в 13 милях к югу от Бердянской косы был задержан MAXAL RAISE – IMO: 9148154 (принадлежит болгарскому владельцу, шло из Мариуполя до Бургаса), а утром 24.05.2018 примерно в 08:00 задержали турецкий HACI RUSTU K – IMO: 7615969, идет из Турции в Мариуполь.

2.Никаких учений и стрельб в закрытом районе Азовского моря РФ де-факто НЕ проводила!!! Наблюдалось 2 (два) алюминиевых катера типа “Wellboat” (это моторная лодка). Это называется “взять на понт”. Проверили реакцию Украины, убедились, что она никакая. Будут идти дальше.

3.Вывод: действия РФ на морских путях до Бердянска и Мариуполя направлены на запугивание судовладельцев с целью их отказа от работы с этими портами», – сокрушается Клименко.