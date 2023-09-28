Россия нанесёт ядерные удары по объектам Великобритании и США – Сатановский

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Ядерные удары по военным объектам западных стран рано или поздно Россия будет вынуждена нанести, потому что других способов обеспечить свою безопасность не останется.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политический и военный эксперт Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сатановского, при этом размениваться на удар по Украине или Польше не стоит – под прицелом окажутся США или Великобритания.

«У нас постоянно говорят: «Нет, применение ядерного оружия невозможно, да что вы, мы не будем его применять». Хотя на самом деле, конечно, будем. Только без малейшего удовлетворения. И кто сказал, что его будут применять по Украине или даже по Польше. Как минимум, по Великобритании, а лучше сразу по Соединенным Штатам. А здесь стоит вопрос – как его применять, не уничтожая Америку с ее гражданским населением, что сделать как раз можно, а точечно, по тем военным объектам, которые отобьют у американского военно-политического истеблишмента желание вообще лезть не то, что в Россию или постсоветское пространство, но в Евразию. Потому что стратегически задача состоит в том, чтобы не осталось никаких американских баз, американских ядерных бомб нигде – от Португалии и Исландии до Филиппин, включая Японию и Южную Корею. Тогда – да, безопасность, вроде как, будет», – заявил Сатановский.