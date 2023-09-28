Россия нанесёт ядерные удары по объектам Великобритании и США – Сатановский

Анатолий Лапин.  
28.09.2023 16:14
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина, ЯО


Ядерные удары по военным объектам западных стран рано или поздно Россия будет вынуждена нанести, потому что других способов обеспечить свою безопасность не останется.

Об этом в эфире видеоблога израильского журналиста Александра Вальдмана заявил российский политический и военный эксперт Евгений Сатановский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ядерные удары по военным объектам западных стран рано или поздно Россия будет вынуждена нанести,...

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По мнению Сатановского, при этом размениваться на удар по Украине или Польше не стоит – под прицелом окажутся США или Великобритания.

«У нас постоянно говорят: «Нет, применение ядерного оружия невозможно, да что вы, мы не будем его применять». Хотя на самом деле, конечно, будем. Только без малейшего удовлетворения. И кто сказал, что его будут применять по Украине или даже по Польше. Как минимум, по Великобритании, а лучше сразу по Соединенным Штатам.

А здесь стоит вопрос – как его применять, не уничтожая Америку с ее гражданским населением, что сделать как раз можно, а точечно, по тем военным объектам, которые отобьют у американского военно-политического истеблишмента желание вообще лезть не то, что в Россию или постсоветское пространство, но в Евразию.

Потому что стратегически задача состоит в том, чтобы не осталось никаких американских баз, американских ядерных бомб нигде – от Португалии и Исландии до Филиппин, включая Японию и Южную Корею. Тогда – да, безопасность, вроде как, будет», – заявил Сатановский.

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