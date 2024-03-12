Россия не блефует, пора начать с ней говорить – Скотт Риттер

Анатолий Лапин.  
12.03.2024 14:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 615
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Мир находится на пороге широкомасштабного ядерного конфликта. Сейчас самое время начать диалог и услышать, чего хотят русские.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мир находится на пороге широкомасштабного ядерного конфликта. Сейчас самое время начать диалог и услышать,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Мы находимся в ситуации, когда мы, возможно, и не хотим воевать, но мы создали политические условия, при которых нас могут втянуть в войну. Я действительно обеспокоен ситуацией на Украине прямо сейчас, потому что, похоже, американский народ проявляет безразличие к тому, что происходит в стране.

Последствия войны с Россией были бы таковы… я имею в виду, что у нас есть люди, которые пренебрежительно относятся к ядерному сдерживанию России. Они говорят, что просто блефуют – Россия не блефует, и мы действительно подвергаемся риску», – сказал эксперт.

«Если НАТО захочет вмешаться, ситуация быстро выйдет из-под контроля, а потом американский народ проснется на следующее утро, и все будет кончено. Я имею в виду, что там произойдут ядерные взрывы, и вы задаетесь вопросом, как это могло произойти?

Это происходит потому, что прямо сейчас вы не привлекаете свое правительство к ответственности, вы не берете телефонную трубку и не говорите, что я не хочу погибнуть в ядерной катастрофе, давайте прекратим эту чепуху в Украине, давайте возьмем ситуацию под контроль.

Почему Энтони Блинкен не разговаривает с послом Анатолием Антоновым в российском посольстве, чтобы ускорить процесс контроля над вооружениями, почему они не поговорили с генерал-майором Евгением Бобкиным, военным атташе, о военных дискуссиях по созданию мер укрепления доверия для сдерживания конфликта?

Почему мы не разговариваем с этими важными русскими? Почему мы держим их в неведении, молчим, игнорируем? Сейчас самое время поговорить, услышать, что они хотят, начать диалог, который может увести нас с этого пути к войне», – заявил Риттер.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть