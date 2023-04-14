Россия не бомбит Украину потому, что эти регионы все равно станут частью РФ – Матвейчев

Россия не ведет ковровых бомбардировок украинских городов и не стремится занять всю территорию Украины, потому что это приведет к большим жертвам как среди военнослужащих ВС РФ, так и к уничтожению инфраструктуры, которая позже все равно отойдет России.

Об этом в эфире своего блога заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Матвейчева, более массированные удары по Украине превратят ее в аналог Афганистана, который станет тяжелым бременем для РФ.

«Давайте представим, станет ли это для нас «Афганистаном», такой проект. Как выступают некоторые патриоты, если бы действительно хотели взять всю Украину, что действительно мы взяли всю Украину или большую часть. Если цель наша такая была, то что бы было? Нам придется контролировать, например, пол-Украины. Если тем более, мы бы взяли с огромными потерями, да еще и с разрушенными городами. То есть, к Мариуполю и к разрушенному теперь Артемовску добавился разрушенный Николаев, разрушенный Харьков, Днепропетровск и так далее. Гигантские кладбища, а не города, и все это с огромными потерями, тысячами погибших солдат, и это все нужно восстанавливать, на этих территориях миллионы людей, которых нужно кормить, платить им пенсии, зарплаты и так далее. Гуманитарная, гигантская катастрофа, с которой нам нужно справляться. И во что это тогда для нас превращается? В тот самый искомый Афганистан. Да еще и теракты, да еще и партизанское движение. Это превращается в тот самый Афганистан, который мы бы и получили. Именно поэтому Путин и не ставил задачу такого контроля, именно поэтому СВО это и называется, а не война, именно поэтому целью операции была демилитаризация, и задача была – только отбросить ту военную группировку, ту угрозу, которая непосредственно в тот момент нависла над нашими границами».

Политик считает, что ситуация может измениться после 2025-го года, когда к власти в США придут другие силы.

«После 25-го года, когда Запад будет вынужден с Украины уйти сам по себе, по различным причинам, но все о том говорит, что после 25-го года это произойдет, и Украина будет просто брошена так же, как был брошен Афганистан, только она будет в более худшем положении, там будет гуманитарная катастрофа, и так к тому времени будут развиваться какие-то политические процессы, придут к власти различные группировки. Думаю, что после этого там произойдет большой раскол, все выйдет из правового поля, и рухнет само государство. Тогда начнут различные регионы самоопределяться», – отметил он.

По словам Матвейчева, Западная Украина при этом попытается создать свое государство, а близкие регионы к РФ проведут референдумы.

«Те территории, которые приближаются к России, после того, как регулярная армия там будет брошена и активно работать не сможет, эти территории будут быстро заняты, там через какое-то время пройдут референдумы о присоединении к России, потому что только под этим условием мы будем оказывать помощь», – заключил депутат.