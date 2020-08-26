26.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия
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Россия не допустит превращения Белоруссии в очередного сателлита США – польский эксперт


На Западе прекрасно понимают, что Россия не допустит превращения Белоруссии в очередной сателлит США и Евросоюза, и не хотят повторения украинского сценария.

Об этом в эфире интернет-канала «Правда» заявил польский политолог, лидер партии «Смена» Матеуш Пискорский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что Россия имеет две своих военных базы на территории Белоруссии, и поэтому с ней лучше вести диалог.

«У нас есть опыт реакции России после того, что произошло на территории Украины, я имею в виду демократический референдум, я сам был наблюдателем на нем, в Крыму, но ведь это тоже было связано частично не только с правом русскоязычных и прочим, но и с Черноморским флотом, базой Черноморского флота в Севастополе.

Я считаю, что база в Ганцевичах и в Вилейке, на самом деле, они имеют стратегическое значение, во-первых, а во-вторых, если проследить историю разных попыток вторжения в Россию, начиная с наполеоновских войн, заканчивая агрессией нацистской Германии, Белоруссия – это путь к так называемому «смоленскому коридору», это прямой путь в Москву.


Я не считаю, что любое руководство Российской Федерации согласится на то, чтобы, во-первых, были выведены военные базы с территории Белоруссии, а во-вторых, чтобы Белоруссия стала очередным сателлитом Запада, НАТО, США и все прочее.

Я думаю, что это все прекрасно понимают, в том числе и на Западе, потому что достаточно посмотреть Макрона, канцлера Меркель и прочих – они же все ведут переговоры насчет разрешения, политического разрешения, мирного белорусского кризиса с российским руководством. Они ведь прекрасно осознают, что без России, без конструктивного диалога с Москвой вообще невозможно разрешить белорусский кризис», – заявил Пискорский.

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