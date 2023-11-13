Россия не научилась и не ведёт идеологическую пропаганду на новых территориях – Малькевич

России нечего противопоставить в идеологическом плане населению возвращенных территорий, у которых в сознании до сих пор действуют учебники и методички укронацизма. Исторические параллели забыты и не популяризируются, а чиновники не знают, как работать в социальных сетях.

Об этом в эфире «Радио Крым» заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видны их учебные пособия. Все эти учебники, книжки – я всё это листал и выступаю с непопулярной точкой зрения о том, что нам нужна сильная идеологизированная своя учебно-просветительская литература. Нужно прекратить стесняться этого слова, этих терминов – как пропаганда. Меня в этом плане очень приятно потрясли на самом деле коллеги из Института масс-медиа Крымского федерального университета им. Вернадского, потому что давно я не слышал настолько разумных и правильных слов, что пора завязывать с этим стеснением. Дескать, журналистика – это что-то такое высокое, романтическое, а пропаганда – это что-то низменное и грязное. Ничего подобного», – подчеркнул он.

«Мы должны уметь пропагандировать свои достижения, как это, например, делает прямо сейчас, в наши дни, выставка-форум «Россия» на ВДНХ в Москве. Там все удобно: вот, павильон Крым, Севастополь, заворачиваешь за угол – четыре новых региона. И это ярко, это приятное потрясение от того, сколько всего в нашей стране удивительного. И мы не про прошлые достижения, не про памятники культуры, архитектуры, а про то, чем живёт наша страна сейчас, сколько всего трудом людей создано. И вот это надо пропагандировать, это надо продвигать», – продолжил эксперт.

Как спецпредставитель губернатора Санкт-Петербурга в новых российских регионах Малькевич намерен популяризировать исторические параллели между «северной столицей» и возвращенными территориями.

«Вот, смотрите, сходу на поверхности: Санкт-Петербург и Мариуполь – города-побратимы. Но даже немногие жители Донецкой народной Республики знают, почему Мариуполь назывался Ждановым. То есть они помнят, что много лет город Жданов был. А был он потому, что там родился Андрей Александрович Жданов, руководитель Ленинграда в годы блокады. Фигура Жданова сложная и не однозначная, и не все поступки у него, мягко говоря, были со знаком плюс. Но он сопричастен к подвигу моего родного города. Город выстоял, и руководил им все эти годы Жданов. И никуда он не сбежал, находился вместе с людьми там. Поэтому было бы справедливо каким-то образом его память в городе увековечить», – считает представитель ОП.

Он привел еще один пример: в питерском парке «Екатерингоф» стоит памятник молодогвардейцам, такой же, как памятник, установленный в городе Краснодон Луганской народной Республики.

«И вот это совершенно случайным образом сложившееся такое духовное побратимство тоже можно и нужно развивать. Я бы хотел, чтобы в Санкт-Петербурге появился музей СВО, может быть на базе школы, может быть отдельным образом. Потому что таких культурных, образовательных проектов должно быть больше – для того, чтобы российские мегаполисы открывали для себя наше возвращённые регионы, их историю», – отметил Малькевич.

Одна из инициатив касается создания образовательного центра для лидеров общественного мнения и журналистов новых регионов. Поскольку сейчас идет формирование органов местного самоуправления в новых регионах, и для депутатов и чиновников нужно проводить тренинги грамотного использования социальных сетей и общения со СМИ.

В качестве примера Малькевич привел указ главы об освобождении с должности главы Мариуполя Олега Моргуна, который успел наделать шума, прежде чем вышел второй указ о назначении его и.о. главы. По новому регламенту главу администрации Мариуполя будут назначать депутаты, поэтому потребовалось соблюсти процедуру. Но украинские СМИ воспользовались инфоповодом и трактовали отставку в нужном себе ключе, потому как официального комментария по этому поводу не было.

«Поэтому им нужны площадки, нужны тренинги, нужны курсы. К сожалению, сейчас ситуация такова информационная, что нельзя расслабиться секунду», – заключил Малькевич.