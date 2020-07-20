Россия не ограничится одной Новороссией – израильский эксперт

20.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия не будет включать в свой состав один лишь Донбасс или даже Новороссию – ей нужна нормальная Украина по соседству с Донбассом в ее составе.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По мнению Кедми, сегодня присоединение республик Донбасса означает предательство всего русскоязычного населения остальной Украины.

«Я не думаю, что Путин когда-нибудь скажет, что Донбасс – это Россия, потому что он считает, что проблема не Донбасса, а проблема всей Украины. Он считает, что Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины – такой, какая она была, когда Донбасс влился в Украину.

И не только Донбасс, а вся Новороссия. Так что я не думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда Россия захочет присоединить Донбасс.

Присоединение Донбасса значит махнуть рукой на всю Украину, на все русскоязычное население Украины, на все русское население Украины. Россия никогда этого не сделает», – заявил Кедми.