20.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Россия не ограничится одной Новороссией – израильский эксперт


Россия не будет включать в свой состав один лишь Донбасс или даже Новороссию – ей нужна нормальная Украина по соседству с Донбассом в ее составе.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Кедми, сегодня присоединение республик Донбасса означает предательство всего русскоязычного населения остальной Украины.

«Я не думаю, что Путин когда-нибудь скажет, что Донбасс – это Россия, потому что он считает, что проблема не Донбасса, а проблема всей Украины. Он считает, что Донбасс должен быть частью Украины, но нормальной Украины – такой, какая она была, когда Донбасс влился в Украину.

И не только Донбасс, а вся Новороссия. Так что я не думаю, что когда-нибудь наступит момент, когда Россия захочет присоединить Донбасс.


Присоединение Донбасса значит махнуть рукой на всю Украину, на все русскоязычное население Украины, на все русское население Украины. Россия никогда этого не сделает», – заявил Кедми.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть