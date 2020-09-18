18.09.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Россия не от большой любви поддержала Лукашенко


Россия поддерживает нынешнее белорусское руководство, потому что в случае свержения Александра Лукашенко, на смену ему придут оголтелые прозападники, после чего на границах с РФ окажется недружественная страна.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, эксперт подчеркнул, что сам Лукашенко не особо устраивает Москву.

«Понятно совершенно, что сегодня поддержка со стороны России Лукашенко идет не в полном объеме, а весьма дозировано. Это понятно хотя бы из анализа характера деятельности СМИ России. Чисто такой жесткой поддержки, как это имело место в случае Януковича на Украине – ничего не наблюдается.

Если Россия сейчас даже поддержит Лукашенко и даст ему деньги, то это говорит не о том, что Лукашенко в полной мере устраивает наших лидеров, сколько о том факте, что на смену Лукашенко придут куда более оголтелые западники, после чего весь наш северо-западный стратегический сектор рухнет по одной простой причине – что единственное союзное государство, с которым мы сегодня имеем полноценную систему военной безопасности с единой доктриной, единой системой обороны, с едиными принципами подготовки войск, с единым техническим оснащением и во всех остальных аспектах вплоть до того, что регулярно проводятся совместные учения, – это Белоруссия.


Других нет. Поэтому, если рушится Белоруссия, то мы получаем на своих границах всю эту красоту, которая сейчас творится в Белоруссии и дальше она хлынет сюда, к нам», – заявил Сивков.

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