Россия не потянет войну за передел мира, говорить нужно только о конфликте с Украиной – публицист

Новости Украины

Ставшие мейнстримом в российских медиа, у политиков и в экспертных кругах раговоры про «священную войну с Западом» за новое мироустройство и многополярный мир – это ошибка, которая затрудняет России борьбу за реальные приземленные цели в виде воссоединения разделенного русского народа в единое национальное государство.

Такое мнение высказал известный московский политический публицист Дмитрий Ольшанский.

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«Должен признаться, что меня ужасно бесит вот уже много лет как ставшая нашим официозом (а теперь и подавно) дугиническая риторика про священную войну России как центра мирового добра, традиции и еще там чего-то – с плохим Западом и евроатлантической цивилизацией. Мы, мол, не просто так тут, а мы за передел всего мира, за добро против зла и никаких гвоздей. Риторика борьбы с Западом задирает планку нынешнего противостояния на заведомо недостижимую высоту, поскольку «Запад» победить нельзя. Во всяком случае, в мировой истории прецедентов не было, и даже большевики с этим не справились. И, поставив вопрос так радикально, что ответ в любом случае будет неудовлетворительный, Россия вдобавок старательно загоняет себя в амплуа мирового зла – уже с точки зрения той стороны (не начальников тамошних, а западного мира в принципе), предъявляя абстрактно угрожающие претензии, не предполагающие рационального выхода, – и, при этом, не располагая ресурсами для такого противостояния», – считает он.

По мнению Ольшанского пафос «борьбы цивилизаций» и «противостояния с мировым злом» в российских условиях «идеален для того, чтобы проиграть». Публицист считает, что вместо глобальных и недостижимых для России по причине нехватки ресурсов целей следует снизить планку притязаний до уровня территориального конфликта с Украиной.

«Следовало бы давным-давно – и насколько возможно твердо и громко – утверждать следующее: у России имеются территориальные претензии к Украине в отношении ее регионов по восточной границе, а также по берегу Азовского и Черного моря. Это русские земли, населенные русскими людьми, украинизации которых – и превращению этих территорий в военный плацдарм против России – мы намерены воспрепятствовать. Это локальная проблема двух враждебных политических наций, оспаривающих исторически, стратегически, этнически, экономически и культурно ценное приграничье. Все, точка. И тогда всему миру было бы ясно, что у нас произошло, и что нам на самом деле нужно. А заодно и в русских головах навели бы простой и трезвый порядок – вместо интеллектуальной разрухи», – говорит Дмитрий Ольшанский.

По его словам, такая ревизия подходов позволит выработать приемлемые пути выхода из нынешнего конфликта, и «продать» их мировому общественному мнению, которое не будет усматривать в пограничном конфликте двух стран покушение на устои «западной гегемонии».

«И решения в духе Илона Маска – это туда, это сюда, это твое, это мое, здесь такой референдум, здесь другой референдум, эти отделяются, тут автономия и тп., – сразу стали бы рациональным решением, благо всему миру известны десятки таких конфликтов, от англо-ирландского и греко-турецкого до индо-пакистанского. Дело тяжелое, часто трагичное, но в каком-то смысле банальное. Можно решить», – резюмирует публицист.