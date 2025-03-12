Россия не согласится на временное перемирие – американский профессор
На поле боя у России все карты на руках, и США ничего не могут с этим поделать.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил американский профессор Дэвид Гиббс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп согласился на 30-дневное прекращение огня. Я был бы удивлен, если бы Россия согласилась, потому что сейчас они побеждают на поле боя. И я не думаю, что они согласятся на что-то, кроме долгосрочного соглашения, включая соглашение о всей архитектуре безопасности в Европе.
Я думаю, что временное прекращение огня — это то, что, по моему мнению, не сработает для них. Я был бы очень удивлен, если бы они согласились. И, знаете, сейчас они держат все карты в руках, потому что побеждают на поле боя. США ничего не могут с этим поделать», – заявил Гиббс.
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