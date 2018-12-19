Россия не вернется в ПАСЕ

19.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Российская Федерация не будет возобновлять свое членство в Парламентской Ассамблее Совета Европы до тех пор, пока международный орган не перестанет быть объектом манипуляций со стороны США и их европейских сателлитов.

Об этом в ходе закрытия пятой сессии VII созыва Государственной Думы заявил председатель парламента Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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Глава парламента отметил, что возврат не будет иметь смысла до тех пор, пока из регламента ПАСЕ не исключат возможность лишать делегации права голоса, как это произошло с Россией еще в 2014 году.

«Мы видим, что ПАСЕ стала заложницей радикальных групп депутатов, которые не признают верховенства устава Совета Европы, игнорируют принципы парламентаризма. Пока положения регламента ПАСЕ не изменятся, не будут отменены нормы, позволяющие лишать голоса национальные делегации, а значит страны и народы, у нас нет оснований возвращаться в эту организацию, и тем более ее финансировать.

Если вы это решение поддержите, мы из этого будем исходить. Приближается январь, когда мы должны будем подавать заявку на участие. Но, увы, должен признать, и здесь большую работу ведет наш Комитет по международным делам, коллега Петр Толстой, курирующий это направление, мы не видим подвижек, причем представители национальных парламентов ключевых стран Европы поддерживают нашу позицию. Вместе с этим абсолютно неконструктивно настроены группы депутатов из стран Прибалтики, Польши и Украины, поддерживаемые Великобританией и Соединенными Штатами Америки, они не настроены на диалог. И это обидно для наших коллег из парламентов других стран, потому что они, выступая в роли посредников, занимаясь обсуждением этого вопроса с депутатами от этих стран, не вышли пока на те решения, которые необходимы всем.

Хочется подчеркнуть, что здесь позитивную роль играют исполнительные структуры Кабинета министров Совета Европы, но им также не под силу решить эту проблему. Противоречие между уставом и регламентом существует, но регламент менять не собираются как раз те, кто хочет, чтобы ПАСЕ и дальше играла роль политической структуры, а не Парламентской ассамблеи, и дальше хотят, чтобы можно было манипулировать ПАСЕ. Мы считаем, что это недопустимо, и в этой связи свою позицию обосновываем необходимостью либо базироваться на принципах построения такой структуры на основе демократии, принципов парламентаризма, либо нам нужно признать, что Парламентская Ассамблея сама себя дискредитирует тем, что позволяет лишать права голоса национальные делегации», – резюмировал Вячеслав Володин.

Напомним, что 10 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию, согласно которой делегация РФ была лишена права голоса в ассамблее и исключена из всех руководящих органов до конца года за присоединение Россией Крыма. Аналогичное решение было принято также и в 2015 году.