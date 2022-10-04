Россия обезглавила украинское подполье на ЗАЭС

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Новости Украины

Сотрудники безопасности Запорожской области выдворили на подконтрольную Киеву территорию генерального директора Запорожской АЭС (теперь уже бывшего) Мурашова Игоря Валерьевича. Накануне экс-директор был задержан и дал признательные показания.

Задержание Мурашова стало итогом долгой истории саботажа, которая происходила на Запорожской АЭС с самого начала установления российского контроля над станцией и её городом-спутником Энергодаром в марте 2022 года.

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Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. И естественно, что этот объект находится в фокусе внимания не только киевской власти, но и международных структур, в первую очередь, МАГАТЭ. Именно поэтому от российских властей требовался особый подход как к городу, так и к станции.

Конфигурация линий электропередач в районе АЭС такова, что в случае продолжения работы станции основная часть энергии продолжает идти на территорию, подконтрольную киевскому режиму. Поэтому просто перевести поставку электроэнергии на российского потребителя и отрезать её от украинского без переконфигурирования ЛЭП и строительства новых невозможно.

Русские войска заняли Запорожскую АЭС достаточно быстро и грамотно. При этом, Россия не стала нарушать её работоспособность. Понимая важность объекта, русские власти отнеслись к сотрудникам и к жителям Энергодара максимально лояльно. Киевский же режим отказывается признавать переподчинение атомной станции России.

Получая до недавнего времени электроэнергию с ЗАЭС (сегодня станция прекратила ее вырабатывать), Киев платил зарплату ее сотрудникам, начисляя ее на украинские карты. Причем средства с этих карт можно обналичивать прямо на месте, в Энергодаре. Во избежание социальной напряженности, русская власть позволила открыть конвертационные центры, через которые люди могут обналичивать украинские карточки.

Очевидно, что сохранившиеся контакты сотрудников АЭС с украинскими структурами (как профильными, так и со спецслужбами) и возможность финансовой мотивации сотрудников АЭС со стороны украинских спецслужб позволили действовать среди коллектива АЭС проукраинскому подполью.

Еще когда русские части входили в Энергодар, руководством станции и проукраинскими депутатами была сделана попытка остановить русскую колонну в «майдановском» духе – согнав сотрудников на массовую акцию у въезда в город. Фактически сотрудники АЭС в таких условиях являлись заложниками киевского режима и назначенного им руководства – лично Мурашова.

Он уже увольнял тех сотрудников станции и подчинённых ей предприятий, которые высказывали пророссийские симпатии и участвовали в пророссийских акциях таких, как «Бессмертный полк» 9 мая. Угрожают и тем сотрудникам, кто планирует получить российское гражданство, а такие сотрудники есть и их много.

Фактически под руководством Мурашова внутри Запорожской АЭС постоянно работало проукраинское подполье. А проукраинское подполье – это не только люди, которые поют украинские песни и тайком хранят украинские флаги в ожидании ВСУ.

Украинское подполье – это люди, которые деятельно способствуют ВСУ и украинским спецслужбам, и саботируют любые процессы происходящие на освобождённых территориях. Они могут давать координаты объектов для обстрела их «Хаймарсами», сообщать о передвижении русских войск.

Если это сотрудники энергостанции, как в нашем случае, они мгновенно передают на украинскую сторону любую информацию о том, что происходит на станции. Украинские спецслужбы знали о размещении на станции сотрудников как российских атомных структур, так и представителей войск радио-химико-биологической защиты, которые там находятся для наблюдения за безопасностью объекта.

Более того, Мурашов фактически корректировал огонь украинских формирований по самой Запорожской АЭС. То есть он сообщал о координаты прилётов. По согласованию с украинскими спецслужбами, Мурашов, сам находясь в безопасности (там, куда украинцы не стреляли), подвергал опасности всех остальных, для того, чтобы дестабилизировать работу ЗАЭС и помочь украинской пропаганде обвинить в обстрелах русские войска.

Мурашов ( в центре) после выдворения.

Именно поэтому Мурашов и был задержан. И дал признательные показания – их фрагмент продемонстрировали на российских телеканалах. При том, что Россия считает своими гражданами всех жителей э освобождённых территорий, в том числе и Мурашова, понятно, что его задержание вызовет международный резонанс. Поэтому, после дачи им признательных показаний, Мурашова не посадили, а просто выдворили на подконтрольную киевскому режиму территорию.