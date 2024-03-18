Россия обрушит на Украину вал военно-политических проблем к концу весны – Луценко

К концу будет происходить масштабное наступление ВС РФ, тогда как Верховная рада окажется нефункциональной и не сможет продлить военное положение.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день они планируют очень простую штуку. Они хотят нажимать на наш донецкий фронт где-то до конца апреля теми силами, что у них есть, а они достаточно серьезные. В конце апреля вывести из своих полигонов еще 100-150 тысяч натренированных четыре месяца, а это слаживание не просто взвода или роты, а до батальона и, возможно, выше, армию. 150 тысяч – это почти такая же армия, как была в начале полномасштабного вторжения. Куда они пойдут? Не могу спрогнозировать. У меня там мысли есть, но это не принципиально, куда-то они пойдут. Не исключаю, что попробуют имитировать наступление на Киев, на Харьков, на Николаев – как угодно, но это будет картина бурного наступления на фронте. А с другой стороны будет запускаться ИПСО, что фронт трещит – я в это не верю, потому что ВСУ являются лучшими как минимум в Европе», – сказал экс-глава МВД.

«А с третьей стороны они собираются подорвать политическую систему изнутри. Так вот, российское ИПСО не предусматривает использование нас с тобой и других майдановцев, патриотов и националистов. Оно предусматривает использование, как мне говорят, 40 депутатов «Слуг народа», которые за ФСБшные деньги просто перестанут ходить в Верховную раду и не проголосуют вовремя за продление военного положения. Тогда возникают огромные вызовы, потому что парни мобилизованы на время военного положения, границы закрыты на время военного положения, масса полномочий армии включилась только во время военного положения. И это действительно мы окажемся просто в 9-м валу военных и политических проблем», – заявил Луценко.