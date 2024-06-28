Россия огласила главное экономическое условие завершения конфликта на Украине

Елена Острякова.  
28.06.2024 12:16
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, Санкции, Украина, Экономика


Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не отменит все антироссийские санкции.
Об этом на 12-м Петербургском международном юридическом форуме заявил председатель зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт на Украине не закончится, пока Запад не отменит все антироссийские санкции. Об этом...

«Скажу прямо: урегулирование украинского кризиса невозможно без снятия всех санкций с РФ. Чтобы наши «партнеры по диалогу» не говорили, что санкции останутся. Значит, и кризис будет продолжаться», – сказал Медведев.

Он считает, что в России нужно провести тщательную ревизию нанесенного санкциями ущерба.

«Весь реальный ущерб, принесенный нашей экономике, российским гражданам, российским кампаниям, а также упущенную выгоду от ограничений экономической деятельности мы должны обязательно подсчитать, и в дальнейшем требования о компенсации будут предъявлены как в нашей стране, так и в иностранных юрисдикциях. Причем, надо ускорить принятие нашего внутреннего решения о создании реестра, причиненного нам ущерба», – резюмировал политик.

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