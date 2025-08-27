Россия освободит Донбасс за несколько месяцев, а не лет, – прогноз из США

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 521
 
Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация


Ситуация на Украине не находится в глухом тупике – российская армия продвигается и сможет освободить Донбасс уже через несколько недель или месяцев.

Об этом в интервью норвежскому телеведущему Гленну Дизену заявил американский политолог Гилберт Доктороу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я не думаю, что мы полностью в тупике. Но, конечно, даже если ситуация выглядит довольно сложной, и даже если господин Мерц, господин Макрон и господин Стармер ужасно упрямы, есть решение, и будет момент, когда русские действительно подойдут к Краматорску и Славянску. Они более или менее окружили Покровск, совершили несколько вылазок. Так что, думаю, что война на Донбассе продлится несколько недель, может быть, месяцев, но не лет.

И как только русские захватят весь Донбасс, у господина Зеленского не будет оправдания, что он не может отдать завоеванную территорию. Он может отдать ее или сесть на первый же самолет и позволить своему преемнику отдать его. Так что этой войне придет конец, она не будет длиться вечно», – считает Доктороу.

Американец забыл, что ВС РФ, помимо Донбасса, предстоит также освободить всю территорию Херсонской и Запорожской областей, включенных в состав Конституции России.

