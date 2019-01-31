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31.01.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Приднестровье, Россия, Украина
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Россия открыла лазейку через Украину в помощь Додону

Молдавия восстановит поставки своей продукции в РФ транзитом через Украину, заблокированные после введения санкций против Киева в конце прошлого года.

Об этом пишет «Независимая газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание отмечает, что договоренности восстановить транзит были достигнуты на вчерашней встрече президентов Молдавии и России, состоявшейся в Москве.

«Мы договорились, что буквально с завтрашнего дня наши экспортеры смогут транзитом через Украину поставлять свои товары на российский рынок. Я думаю, что это самая главная договоренность, которую ждали все наши производители. Потому что под эти ограничения с 1 января попали все производители вина, консервов и других товарных позиций из Республики Молдова. Сегодня мы это решили, я думаю, что это большое достижение», – заявил молдавский лидер Игорь Додон.

Восстановление транзита является важным для Молдавии потому, что с 1 января Россия отменила пошлины на молдавские товары. Однако, санкции против Украины, запрещающие также ввоз товаров, идущих через ее территорию транзитом, сделали доставку молдавской продукции в Россию нерентабельной.

Напомним, что Додон, демонстрирующий готовность к конструктивным отношениям с Москвой, во многом является номинальной фигурой, поскольку власть сосредоточена у прозападного большинства в парламенте.

Додон уверяет, что ситуация может измениться после победы его Соцпартии и последующего изменения состава парламента в Кишиневе.

Несмотря на частые визиты в Москву, Додон демонстрирует солидарность с прозападными партиями в вопросе Приднестровья, настаивая на его возвращении под контроль Кишинева, несмотря на то, что большинство местных жителей проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.

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