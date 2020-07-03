Россия отразила атаку Запада на референдум

03.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Иностранные центры пытались сорвать всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ, используя СМИ, кибер-атаки и проплаченных «активистов».

Об этом на брифинге в Совете Федерации заявил замглавы Комитета по международным делам Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Климова, в России это знали и готовились заранее.

«В заявлении комиссии, которое я здесь же сделал 25 июня, мы тогда уже говорили об установленных попытках проведения провокаций противоправного характера внутри нашей страны, которые имеют корни в том числе в Вашингтоне, а также в ряде других столиц и не только столиц, где и содержатся центры управления такого рода антироссийскими акциями.

Комиссия назвала тогда следующие направления атак – дезинформация российских граждан по линии западных СМИ и иноагентов, распространение лжи в соцсетях и иными способами, подстрекательство, а это термин из Уголовного кодекса, совершение противоправных действий в связи с всероссийским голосованием, включая фабрикацию нарушений избирательного законодательства, кибер-атаки на ресурсы в том числе ЦИК, провокации несанкционированных уличных акций и так далее. Прошедшие события подтвердили данные, поступившие в мониторинговую группу комиссии»,- заявил Климов.