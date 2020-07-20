20.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Россия первым делом нейтрализует АЭС Украины – Кедми


В случае военного конфликта между Россией и Украиной, российские войска захватят украинские атомные электростанции и обеспечат их безопасность.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton-TV заявил военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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По словам Кедми, безопасность украинских ядерных объектов – это в первую очередь интерес РФ.

«Я приведу такой пример, когда шла речь о возможности военного столкновения между Пакистаном и Индией, американцы подготовили операцию по немедленному захвату всех объектов ядерных Пакистана, чтобы, не дай Бог, что-то не вышло из-под контроля. Я думаю, в данном случае это тоже будет сделано, правда, это уже будет не забота американцев, это прямая и непосредственная ответственность России.

Что бы ни было, Россия должна обеспечить безопасность ядерных объектов на Украине, независимо от того, какая будет форма конфликта и что произойдет, потому что кроме как Россию, это никого не интересует», – завил Кедми.


Ранее украинский пропагандист Дмитрий Гордон заявил, что если подписанты Будапештского меморандума, по которому Украина добровольно отказалась от ядерного оружия, не согласятся помогать ей, то нужно будет снова начать его изготовление.

Также сообщалось о том, что на Украине сложилась опасная ситуация в области атомной энергетики – большинство АЭС дорабатывают свой ресурс и должны быть выведены в ремонт, а Запорожская атомная электростанция провела несертифицированный ремонт одного из энергоблоков.

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