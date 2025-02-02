Россия полностью отбила деньги, украденные у нее Западом

Елена Острякова.  
02.02.2025 18:18
  (Мск) , Москва
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Дзен, Либералы, Россия, Санкции, Экономика


Бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов не мог не признать роста российской экономики, чем опроверг популярный у западной пропаганды последнее время нарратив.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов не мог не признать роста российской...

«В целом ситуация в экономике относительно благополучная. Это объективные данные, от них никуда не деться. Российская экономика продолжает расти, причем, темпами, превышающими рост экономик стран G7, за исключением США. В долларовом измерении российская экономика з последние три года выросла больше, чем любая из стран Семерки.

Валютные резервы Центрального банка остаются примерно на таком же уровне, как и три года назад. Причем, за счет огромного положительного сальдо торгового баланса те 300 млрд долларов, которые были заморожены, были полностью компенсированы  в результате санкционной политики Байдена», – сказал Илларионов.

Он также признал, что доходы российских граждан росли на 6-9% в реальном измерении все три года СВО. В военном секторе этот рост был еще выше.

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