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Бежавший в США экономист-русофоб и иноагент Андрей Илларионов не мог не признать роста российской экономики, чем опроверг популярный у западной пропаганды последнее время нарратив.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу беглого олигарха-иноагента Михаила Ходорковского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом ситуация в экономике относительно благополучная. Это объективные данные, от них никуда не деться. Российская экономика продолжает расти, причем, темпами, превышающими рост экономик стран G7, за исключением США. В долларовом измерении российская экономика з последние три года выросла больше, чем любая из стран Семерки. Валютные резервы Центрального банка остаются примерно на таком же уровне, как и три года назад. Причем, за счет огромного положительного сальдо торгового баланса те 300 млрд долларов, которые были заморожены, были полностью компенсированы в результате санкционной политики Байдена», – сказал Илларионов.

Он также признал, что доходы российских граждан росли на 6-9% в реальном измерении все три года СВО. В военном секторе этот рост был еще выше.