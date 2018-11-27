27.11.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Крым, Происшествия, Россия, Украина
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Россия понесла потери в схватке с катерами ВМСУ, заявили на Украине

Командование украинских Военно-морских сил распространило информацию о том, что Россия понесла потери в схватке с катерами ВМСУ возле Керченского пролива – в ходе маневров получил повреждение российский пограничный корабль «Изумруд», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Если в день инцидента в Керченском проливе украинские СМИ утверждали, будто один катеров ВМСУ протаранил сторожевой корабль «Дон», то на следующий день вечером на youtube-канале Генштаба ВСУ была опубликована запись переговоров, которые якобы вели российские военные.

На записи якобы командир корабля «Дон» по фамилии Шатохин докладывает об имевшем место столкновении с другим российским кораблем «Изумруд».

«У нас столкновение с «Изумрудом». Серьезное», – говорит он.

В социальных сетях уже появились снимки корабля с повреждениями. Напомним. что «Изумруд» базируется в Севастополе.

 

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