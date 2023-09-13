Россия поразила украинский порт

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Портовая инфраструктура на юге Украины снова была подвергнута атаке российских ударных беспилотников.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», представители киевского режима и вооруженных сил.

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Так, назначенный Киевом глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил в своем тг-канале, что ВС РФ «в очередной раз атаковали юг Одесчины».

«Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. К сожалению, есть попадания. Зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Идет ликвидация последствий. Спасатели укрощают пожар», – написал Киперю

По его словам, ранены шесть человек.

В официальном паблике Сил обороны юга Украины чуть более подробностей.

«В течение 4,5 часов ночью враг атаковал Одесскую область ударными дронами. В который раз целил по гражданской инфраструктуре Подунавья. 32 БпЛА типа «Shahed-131/136» сбито силами противовоздушной обороны. К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре разрушены нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта», – уточнили представители украинской группировки.