Россия построит второй Крымский мост

16.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Власти Севастополя продемонстрировали изображение будущего моста, который будет построен через главную бухту города. Эскизы в своем «Instagram» опубликовал губернатор Дмитрий Овсянников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Строительство моста в Севастополе обсуждалось еще со времен СССР, однако при Украине его возведение было маловероятным из-за колоссальных затрат.

Город разделен бухтой на Северную и Южную часть. Чтобы добраться из одной в другую, автомобилистам нужно преодолевать десятки километров в объезд, или же переправляться на пароме.

По словам Овсянникова, в соответствии с предварительным проектом, мост длиной 935 метров будет иметь 4 полосы для движения с максимально разрешённой скоростью 70 км/час. Предполагается также создание пешеходной и велосипедной дорожек.

«Мы рассматривали разные варианты трассировок: и тоннеля, и надземного перехода. Выбран оптимальный вариант, который устраивает и военных. Будущий мост войдёт в состав транспортного коридора, включающего планируемую «Гераклейскую рокаду» с выходом на Камышовое и Казачинское шоссе», – написал Овсянников.

Критики губернатора уже заявили, что презентация нового громкого проекта может быть попыткой отвлечь внимание от конфликта с героем Русской весны Алексеем Чалым и проблем с выполнением ФЦП местными чиновниками.

О том, насколько справедлива эта версия, будет ясно по реакции федерального центра и готовности Москвы финансировать новую «стройку века».