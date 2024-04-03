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Россия под руководством Владимира Путина проводит политику, аналогичную той, которую проводят США. Монро», претендуя на недопуск посторонних игроков на постсоветское пространство – и имеет на это полное право.

Об этом в своём блоге pfpf.blog.pravda.sk написал словацкий публицист Павол Фабиан.

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По словам автора, США активно применяют доктрину американского президента Монро от 1823 года, основанную на воспрепятствовании вмешательству третьих стран в дела американского континента.

В частности, эта доктрина применялась Вашингтоном и в 1962 году во время Карибского кризиса, когда мир был на грани ядерной войны, и в 1973 году, когда при участии ЦРУ был свергнут законный президент Чили Сальвадор Альенде. Верны американцы «доктрине Монро» и поныне: в 2019 году советник по нацбезопасности Джон Болтон призывал к интервенции в Венесуэлу ссылкой именно на эту доктрину.

В этой же логике, по словам Фабиана, действует и Российская Федерация под руководством Владимира Путина. У русских нет подобной письменной концепции, поскольку им не свойственно американское высокомерие, но если бы подобная доктрина была, она бы звучала следующим образом:

«США и другие западные державы не имеют права вмешиваться в дела независимых государств на территории европейского континента. Российская Федерация будет рассматривать их возможные военные действия на территории европейского континента как угрозу своему миру и безопасности и как проявление враждебного отношения к России», – убежден Фабиан.

Он напомнил, что российский президент прочертил красную линию ещё в 2007 году в ходе конференции по безопасности в Мюнхене: для России неприемлемо присоединение к НАТО Украины, Грузии и любой другой из стран бывшего СССР.

Словацкий публицист подчеркнул, что экономические санкции Запада против России неэффективны: даже последний год войны ознаменовался для России ростом ВВП (хотя и несколько меньшим), в отличие от падения ВВП Германии и других стран Европы.

Фабиан отметил, что в призывах к миру на Украине со стороны словацкого премьер-министра Роберта Фицо или спикера парламента Словакии Петера Пеллегрини, вышедшего во второй тур президентских выборов, нет ничего пророссийского. Это объективная реальность: победить ядерную державу невозможно.

С другой стороны, он назвал «патологически больной» позицию соперника Пеллегрини по второму туру, экс-министра иностранных дел Словакии Ивана Корчока, выступающего сторонником продолжения войны с Россией и поддержки военных авантюр Киева.

Ранее Павол Фабиан обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал киевский режим немедленно начать переговоры с Россией, чтобы не привести человечество к гибели.

Второй тур президентских выборов в Словакии состоится в ближайшую субботу, 6 апреля.