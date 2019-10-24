Россия преодолела санкционное давление и всерьёз взялась за Украину в Азовском море

24.10.2019, Киев, Игорь Петров

В Сентябре 2019 года среднее время задержки украинских судов для досмотра в Керченском проливе выросло в три раза по сравнению с апрелем 2019 года.

Это свидетельствует о том, что Россия уже не боится применения т.н. азовского пакета санкций.

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Об этом в эфире радио Свобода заявил экономический эксперт, глава Института черноморских стратегических исследований Юрий Смелянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если в ноябре 2018 года задержка на выходе из Азовского моря в Черное составляла где-то 115 часов, то в апреле – 24 с хвостиком, а в сентябре – уже почти 90 – 89,7 часов, то есть трое суток.

Почему? А Россия посчитала, что период у той угрозы применения азовского пакета санкций для нее минул.

То есть, или она готова минимизировать действие этих санкций, они подготовили какой-то порядок своих действий, или у них есть уверенность в том, что эти санкции в угрожающем объеме применены не будут, а если даже и будут применяться, то будут носить декоративный характер», – заключает эксперт.