«Россия проигрывает войну. Наши почта и телеграф захвачены» – Симоньян

28.07.2020, Москва, Олег Кравцов

В российской информационной сфере якобы царит хаос, бардак и анархия, которых нет в других странах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью радио «Комсомольская правда» заявила главред RT Маргарита Симоньян, которая считает, что сегодня мир находится в состоянии гибридной информационной войны, инициаторы которой одержали ряд побед.

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«Победами можно назвать ситуации от Косово до Армении. Она [война] идет и против нашей страны давно. Я не могу порадовать твоих слушателей сообщением о том, что мы в этой войне выигрываем. Мы в этой войне проигрываем», – сказала Симоньян ведущей.

«Это же известная истина, для того чтобы победить в войне, первым делом нужно захватывать почту и телеграф. Наши условные почта и телеграф захвачены давным-давно. Мы не имеем ни малейшего представления о безопасности своего информационного пространства. Люди, которые у нас занимаются этими вопросами, либо в этом не понимают вообще, либо искренне считают, что все отлично, и не надо нам, как в Китае, а надо нам, не знаю, как где», – считает журналистка.

По ее словам, такого бардака в информационной сфере, как в РФ, нет нигде.

«Такого бардака, как у нас, нигде нет. Именно бардака. Это мы – страна, которая привыкла к тому, что у нас здесь порядок, у нас здесь строго, во всем так называемом западном мире нас именуют диктатурой. Нам самим иногда кажется, что у нас строже, чем у них. Я тебе просто сертифицировано заявляю, такого хаоса, бардака и анархии в информационной сфере, как есть у нас, нет в мире нигде. И это нас шарахнет так, что мама, не горюй», – полагает главред RT.

Она утверждает также, что РФ, ядерное государство и создатель передовых образцов вооружений, пустила на самотек вопрос информационной безопасности.

«Мы, страна, сделавшая всё это, абсолютно профукали свою собственную информационную безопасность. Потому что, когда этим надо было заниматься, у нас у власти были люди, которые всё это с удовольствием и радостно просто сдавали. А когда к власти пришли люди, которые видят мир по-другому, видят мир действительно таким, какой он есть, а не через розовые очки, было уже поздно.

А до этого и война в Чечне, и нищета, и непонимание во многом, и люди отвечали не всегда и не на всех позициях те, которые в этом хоть как-то разбирались бы. А когда сейчас пришло понимание, сейчас многие из тех людей, которых я знаю, как раз разбираются в этом и понимают всё, по крайней мере, так же, как я, они уже просто не могут ничего сделать. А что ты с этим сделаешь?», – резюмировала Симоньян.