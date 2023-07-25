Россия провела показательные учения, потопив бывший украинский корвет – Рыженко

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Россия дала четкий сигнал о том, что ждет нарушителей запрета на судоходство в закрытых районах Черного моря, потопив во время недавних учений бывший корабль ВМСУ одной ракетой.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженко, сегодня Украина не имеет никакого товарооборота из-за закрытия судоходства в северо-западной части Черного моря.

«Товарооборота Украина сейчас не имеет никакого. С 20 июля Россия возобновила тот статус, северо-западной части Черного моря, который она установила 24 февраля прошлого года. То есть они просто объявили этот район запрещенным для судоходства и предупредили, что, если переводить на действенный язык, что будут применять оружие, если кто-то будет заходить в порты Украины. Кстати, очень показательным было учение, которое провели в северо-западной части Черного моря на прошлой неделе, когда ракетный катер «Ивановец» выпустил одну крылатую ракету противокорабельную «Москит» и уничтожил морскую цель в северо-западной части Черного моря. Кстати, сейчас много информации, что эта цель была – наш корвет ВМС Украины, который был захвачен в 14-м году», – заявил Рыженко.