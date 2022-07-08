«Россия проявила свою имперскую политику», – в Киеве запустили фейк о назначенцах в Херсоне и на Донбассе

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Новости Украины

Кремль на освобождённых от ВСУ территориях назначает на руководящие должности чиновников, которых соблазняет на переезд из неких отсталых регионов России. Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что даже если навскидку вспомнить назначенцев, направленных на освобождённые территории Украины и Донбасса, то, по логике киевской пропаганды, к экономически отсталым регионам РФ относятся Калининград, Подмосковье и Крым.

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«Путинский режим для установления жёсткого режима контроля на временно захваченных территориях Украины проводит мероприятия, которые присущи российской имперской политике. В частности, на должности в российских оккупационных администрациях и других учреждениях назначаются чиновники, которые массово прибывают из страны-агрессора. При этом набор этих чиновников совершается в наиболее экономически отсталых регионах РФ, преимущественно, из числа лиц, заинтересованных в улучшении своего собственного материального положения путём участия в оккупации Украины. Также на оккупированных территориях силы агрессора принуждают украинских граждан отправлять своих детей в образовательные учреждения, которые укомплектованы педагогическими кадрами, которые прибыли из РФ», – заявила Маляр.