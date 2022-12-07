Россия объяснила удар по бывшей «Криворожстали»

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Россия нанесла ракетный удар по металлургическому комбинату «ArcelorMittal» (бывшая «Криворожсталь»), поскольку на территории предприятия прятали вооружение из стран НАТО.

«По подтвержденной информации, в результате удара высокоточным оружием наземного базирования по складу ракетно-артиллерийского вооружения в одном из цехов металлургического комбината «ArcelorMittal» в городе Кривой Рог, уничтожено более 70-ти ракет реактивной системы залпового огня «HIMARS», две пусковые установки РСЗО «MLRS». Еще четыре установки данного типа получили критические повреждения», – сообщили сегодня в Минобороны РФ.

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Пораженное ракетой предприятие находится в родном городе Владимира Зеленского.

Напомним, что заводом владеет индийский миллиардер Лакшми Миттал, ранее признававшийся самым богатым жителем Великобритании.