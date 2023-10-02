Россия сделала реверс от 1991 года – одесский подпольщик

Сергей Вредников .  
02.10.2023 16:58
  (Мск) , Донецк
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Запад, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина


Часть населения России до сих пор не понимает, что Специальная военная операция началась не ради Донбасса или Украины, а чтобы отстоять субъектность РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть населения России до сих пор не понимает, что Специальная военная операция началась не...

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«Население интересуется: «А зачем эта война нужна, для чего она, с кем и почему мы воюем. Мы что, воюем за Донбасс?» Нет, мы воюем не за Донбасс, мы воюем за суверенитет и субъектность России.

Это война не за Донбасс, и даже не за Украину. От результата этой войны будет зависеть, будет существовать Россия дальше как государство, или нет», – сказал Грубник.

Он подчеркнул, что эта война началась девять лет назад.

«Российская Федерация могла прогнуться в 2014 году, после того, что случилось в Киеве. Но руководство РФ решило полностью не прогибаться, а проявить субъектность, и зайти в Крым.

В определённой степени, 2014 год – это реверс от 1991 и 1993 года, когда идёт возвращение определённой части субъектности и суверенитета, когда – то, как нам жить, решается не на Западе, а хотя бы своими же элитами», – подытожил он.

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