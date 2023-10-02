Россия сделала реверс от 1991 года – одесский подпольщик

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Часть населения России до сих пор не понимает, что Специальная военная операция началась не ради Донбасса или Украины, а чтобы отстоять субъектность РФ.

Об этом в эфире интернет-канала «Лимонка» заявил организатор одесского подполья, активист Антимайдана и волонтер Владимир Грубник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Население интересуется: «А зачем эта война нужна, для чего она, с кем и почему мы воюем. Мы что, воюем за Донбасс?» Нет, мы воюем не за Донбасс, мы воюем за суверенитет и субъектность России. Это война не за Донбасс, и даже не за Украину. От результата этой войны будет зависеть, будет существовать Россия дальше как государство, или нет», – сказал Грубник.

Он подчеркнул, что эта война началась девять лет назад.

«Российская Федерация могла прогнуться в 2014 году, после того, что случилось в Киеве. Но руководство РФ решило полностью не прогибаться, а проявить субъектность, и зайти в Крым. В определённой степени, 2014 год – это реверс от 1991 и 1993 года, когда идёт возвращение определённой части субъектности и суверенитета, когда – то, как нам жить, решается не на Западе, а хотя бы своими же элитами», – подытожил он.