31.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Выборы, Россия
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Россия снимает с довольствия: Назван срок ухода Лукашенко


Александр Лукашенко удержит власть по результатам грядущих президентских выборов, однако его очередной срок будет недолгим – уже через пару лет Батьке придется покинуть должность руководителя белорусского государства.

Об этом в эфире украинского интернет-канала «Капитал» заявил белорусский политический обозреватель Александр Федута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уходить он будет, по моим подсчетам года через два… Лукашенко выйдет на телеэкраны и скажет: «Я ухожу». Он не скажет: «Я устал», просто: «Я ухожу». Экономика заставит.

Россия снимает с довольствия – ну нельзя одновременно хамить и требовать денег. А то, как себя ведет сегодня Лукашенко по отношению к России, – это хамство.

Как бы я ни относился к России, но это – ваш главный кредитор, господин президент, и вы просите у него деньги, ну так не хамите хотя бы при этом!» – заявил Федута.


По его мнению, в Белоруссии действительно возможен Майдан-Площа, и среди организаторов его, как и на Украине в 2013-14 году, будет часть группировок во власти, стремящихся ослабить президента.

«Сам Лукашенко утверждает, что он его не допустит. Все альтернативные кандидаты до сих пор говорили: «Александр Григорьевич, так мы и не призываем никого к Майдану, это вы его организуете, а не мы». Судя по всему, это так.

Я думаю, что последний Майдан в Украине организовывал, что бы ни говорил господин Жвания, все-таки, организовала власть. Напомню историю с отказом подписать договор об ассоциации, потом разгон студентов – это все была организация власти, а вовсе не организация оппозиции.

Вот, у нас то же самое. То, насколько истерически он (Лукашенко, – авт.) относится к ситуации, говорит о его действиях – раньше он ездил по заводам и фермам, демонстрировал, как он любит народ, а сейчас он ездит по базам, где дислоцируется спецназ, ОМОН и прочие вооруженные силы, призванные бороться с собственным народом, и ему демонстративно показывают, как разгоняются акции протеста с помощью водометов. Я думаю, это свидетельствует о том, что Александр Григорьевич очень сильно боится Майдана», – резюмировал публицист.

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