02.07.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Экономика
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Россия снова спасает Белоруссию

Секторальные санкции, которые ЕС утвердил 24 июня, ударили по наиболее экспортно ориентированным отраслям белорусской...

Секторальные санкции, которые ЕС утвердил 24 июня, ударили по наиболее экспортно ориентированным отраслям белорусской экономики — производству калийных удобрений, нефтепродуктов, которые Белоруссия перегоняет из российской нефти, а также табачной продукции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Закупать эти товары или поставлять материалы, необходимые для их производства, компаниям из ЕС теперь запрещено, и этот запрет обернется весомыми потерями для Минска. Например, в прошлом году экспорт калийных удобрений в страны Евросоюза принес Белоруссии $206 млн, а комплексных удобрений, в составе которых есть санкционный калий, — еще $116 млн. За нефтепродукты европейские импортеры — прежде всего Польша и страны Прибалтики — в 2021 году заплатили $290 млн», – отмечается в публикации.

Издание указывает, что президент РФ Владимир Путин в свою очередь пообещал, что Россия окажет поддержку Белоруссии в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом.

«Чтобы хотя бы частично компенсировать потери от санкций, Москве, скорее всего, придется увеличивать субсидирование Минска. Хотя главными покупателями белорусских удобрений являются отнюдь не европейцы, а Индия, Бразилия и Китай, Батька наверняка воспользуется случаем, чтобы конвертировать заявления о поддержке в более надежную валюту. Напомним, что последний транш кредита в размере $500 млн РФ перечислила Белоруссии после недавней встречи Путина и Лукашенко в Сочи. А всего с октября по июнь на поддержку братского народа было направлено $1,5 млрд», – пишет газета.

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