Россия снова спасает Белоруссию

02.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Секторальные санкции, которые ЕС утвердил 24 июня, ударили по наиболее экспортно ориентированным отраслям белорусской экономики — производству калийных удобрений, нефтепродуктов, которые Белоруссия перегоняет из российской нефти, а также табачной продукции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Закупать эти товары или поставлять материалы, необходимые для их производства, компаниям из ЕС теперь запрещено, и этот запрет обернется весомыми потерями для Минска. Например, в прошлом году экспорт калийных удобрений в страны Евросоюза принес Белоруссии $206 млн, а комплексных удобрений, в составе которых есть санкционный калий, — еще $116 млн. За нефтепродукты европейские импортеры — прежде всего Польша и страны Прибалтики — в 2021 году заплатили $290 млн», – отмечается в публикации.

Издание указывает, что президент РФ Владимир Путин в свою очередь пообещал, что Россия окажет поддержку Белоруссии в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом.

«Чтобы хотя бы частично компенсировать потери от санкций, Москве, скорее всего, придется увеличивать субсидирование Минска. Хотя главными покупателями белорусских удобрений являются отнюдь не европейцы, а Индия, Бразилия и Китай, Батька наверняка воспользуется случаем, чтобы конвертировать заявления о поддержке в более надежную валюту. Напомним, что последний транш кредита в размере $500 млн РФ перечислила Белоруссии после недавней встречи Путина и Лукашенко в Сочи. А всего с октября по июнь на поддержку братского народа было направлено $1,5 млрд», – пишет газета.