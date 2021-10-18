Россия спасёт Додона от наручников Санду надёжнее, чем мандат молдавского парламента

18.10.2021 18:50 (Мск), Москва, Елена Острякова

Бывший президент Молдовы Игорь Додон отказался сегодня от мандата депутата молдавского парламента, а через два месяца он сложит с себя полномочия председателя крупнейшей оппозиционной партии – Социалистической.

Отказ от депутатства молдавский политик намерен оформить в ближайшие дни, а отказ от лидерства среди социалистов – 18 декабря на очередном съезде. Партией теперь будет управлять коллегиальный орган, состоящий из 5 членов Исполнительного комитета. Возможно, Додон останется «почетным председателем».

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Зато он возглавит «Молдавско-Российский деловой союз».

«Я намерен вновь консолидировать экономические отношения с Российской Федерацией, которые полностью забросила нынешняя власть – по крайней мере, на этом этапе. Вы видите, что происходит из-за отсутствия диалога с Москвой», – написал Додон в своем телеграм-канале.

Скорее всего, он пошел на эти шаги из соображений личной безопасности. Подмявшая под себя все рычаги власти новый президент Майя Санду готова мстить всем своим политическим противникам. В сентябре в молдавские СМИ вбросили информацию, что Додону могут предъявить обвинения в махинациях на импорте электроэнергии из Украины в 2008 году.

Это грозит ему тюремным сроком в 8 лет. В сложившейся ситуации лучший оберег от тюрьмы – это не неприкосновенность в парламенте, где большинство у партии президента, а поддержка Москвы.

О том, что Санду настроена решительно, свидетельствует дело бывшего генпрокурора Александра Стояноглу. Массовые протесты в Кишиневе и Гагаузии не повлияли на желание властей держать его под арестом по сомнительному основанию. Уступку сделали лишь в том, что арест домашний.

«В свете атаки власти на независимость прокуратуры, хочу показать, что я не боюсь преследования и не прячусь за парламентским иммунитетом, а если руководство страны планирует сфабриковать против меня политические дела, я объявлю им прямую политическую борьбу как рядовой гражданин», – заявил Додон.

Это явное лукавство. Гражданин он явно не рядовой. Недавно в Москве его, оппозиционера, единственного принял заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. А молдавские вице-премьеры, находившиеся в России в это же время были вынуждены удовлетвориться менее статусными аудиенциями. Фактически их никто из людей, принимающих решения, не принял.