Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Москва, Елена Острякова
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НАТО, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина

Россия ударит кулаком – названа «красная линия» для Запада


Тезис о невозможности вступления стран постсоветских стран в НАТО должне быть включен в концепцию российской внешней политики.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил  главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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«Ни одна страна постсоветского пространства больше не станет членом НАТО. Россия употребит для этого всю свою политическую, экономическую и военную мощь. Мы должны нанести красные линии, переход которых будет означать готовность России отстаивать позицию всеми доступными способами», – сказал Коротченко.

При этом он призвал не обращать внимания на реакцию Запада, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодняшний мир таков, что правила не работают, работает голый кулак. Мы должны четко сказать, что страны Балтии стали последними странами постсоветского пространства, которые вошли в НАТО», – сказал Коротченко.

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