Россия уже де-факто признала Донбасс. Теперь дело за Госдумой

Новости Украины

Жители Донбасса с нетерпением ждут официального признания ЛДНР со стороны России, надеясь, что это положит конец обстрелам со стороны Украины.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика».

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Думаю, что все прекрасно понимают, что Россия стала гарантом мира и благополучия на нашей планете. Это подтверждает ситуация в Южной Осетии и Абхазии, в Сирии, в Нагорном Карабахе, и в Казахстане.

В далёком 2014 году защиту в России от вакханалий, происходящих на охваченной майданом Украине, искали жители Донбасса. 11 мая 2014 года мы приняли участие в Референдуме о самоопределении Донецкой Народной Республики, где практически единогласно поддержали государственную самостоятельность ДНР. Таким образом, мы совершили цивилизованный развод с Украиной, в которой на тот момент уже произошёл госпереворот, а к власти пришли маргиналы и неонацисты, одним словом, хунта. Мы считали и продолжаем считать, что в феврале 2014-го государство Украина утратило свою легитимность, и только Донецкая и Луганская Народные Республики свою законность сохранили. Это принципиально важно понимать.

Поэтому сепаратисты – не мы, а те, кто стрелял в Беркут, сжигал людей в Одессе, раскачивал майдан, а впоследствии развязал войну против жителей Донбасса.

Почему коллективный Запад назвал Референдум нелегитимным? Потому что сопротивление русских по духу жителей Донбасса не входило в варварские планы разжигателей «цветных» революций по всему миру. Они планировали блицкриг в Донбассе, чтобы максимально близко подобраться к своей главной мишени – России. Но блицкриг этот провалился, а Донбасс восьмой год подряд планомерно идёт к главной цели – вхождении в состав Российской Федерации, которая не только защитит от украинской агрессии, но и станет гарантом благополучия и надёжности. По этой причине признание Россией ЛДНР – это первый шаг на пути к нашей большой мечте – воссоединения Отечества и построения Большой России.

В феврале Госдума рассмотрит обращение фракции КПРФ к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР. Мы возлагаем большие надежды на рассмотрение этого документа. Донбасс доказал своё право быть признанным. Уверен, что после признания ЛДНР Россией, в мире начнётся парад признаний Народных Республик Донбасса. Это обязательно произойдёт, сейчас все ждут решающего слова Российской Федерации.

Ещё раз повторю: там, где Россия – там мир. Только факт присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане, свели на нет те страшнейшие события, которые произошли в начале текущего года (не без помощи Запада, разумеется). Уверен, что если бы российские миротворцы находились в Донбассе, то всех смертей, которые происходят по вине украинских карателей, не было.

С начала военного конфликта свою так называемую деятельность у нас ведёт Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Почти за восемь лет пребывания ОБСЕ в Донбассе наши люди неоднократно убеждались в слепоте и глухоте сотрудников этой организации. Они должны беспристрастно и объективно наблюдать за ситуацией в Донбассе, и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. Но в действительности происходит обратное: ОБСЕ не то, что не реагирует должным образом на террористические действия официального Киева, а наоборот, всячески покрывает преступления ВФУ против жителей Народных Республик. Можно ли говорить о мире, если ОБСЕ не видит обстрелов украинских вооружённых бандформирований? Этот вопрос риторический. Потому что только Россия, которая спасла Донбасс от погибели, заинтересована в мире и процветании нашего региона.

Хочу подчеркнуть, что даже сейчас, пока ещё Республики остаются непризнанными де-юре, де-факто Россия нас признала. Указ президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной поддержки Донецкой и Луганской Народных Республик – это признание ЛДНР и мощный импульс для развития нашей экономики. Уже сейчас товары, произведенные в Донецкой Народной Республике, вы можете найти на торговых полках российских городов. Кроме того, ДНР экспортирует металлургическую продукцию, минеральные продукты, машины, оборудование.

Подчеркну, что с заходом в прошлом году на промпредприятия Республики российского инвестора Евгения Юрченко, в нашем промышленном регионе началась эпоха возрождения. Планировалось, что к 2025-му году наши заводы выйдут на уровень Южного федерального округа по оплате труда. Но буквально вчера Евгений Юрченко сообщил, что мы уже практически вышли на этот уровень. Кроме того, с января многие студенты высших и средних специальных учебных заведений ДНР и ЛНР будут проходить оплачиваемую практику на предприятиях «Южного горно-металлургического комплекса».

Мы видим, как Украина готовит сейчас полномасштабное наступление на Донбасс. Трудно представить, сколько жертв принесёт такая террористическая атака ВФУшников. В этой связи признание Россией ЛДНР поможет защитить Республики. Собственно, в 2008 году признание Российской Федерацией Южной Осетии и Абхазии стало бронёй обоих Республик от военных провокаций со стороны Грузии. Южная Осетия и Абхазия, по сути, стали «политической витриной», в которой видно, насколько успешно развивались за прошедшие годы республики вне Грузии, но под опекой России. И сегодня витриной всего Русского мира стал Донбасс. При поддержке России мы не просто выстояли в тяжелейший момент истории, мы начали развиваться. Таким образом, Донбасс подаёт пример всему постсоветскому пространству, которое подверглось коррозии Запада, куда нужно интегрироваться. Мы должны собрать Большую Россию – новую сверхдержаву, которая будет сильной, в социально-экономическом, духовном, научном и, конечно же, военном плане. Ещё раз повторю, что только с Россией мы можем быть защищены и экономически развиты. Что происходит без России, мы увидели на примере Молдовы, Грузии, Украины, Армении и Азербайджана. А о том, где заканчиваются границы России, сказал Владимир Путин: «Границы России нигде не заканчиваются!».