Россия в несколько раз увеличила выпуск ракет: зам Буданова опроверг своего шефа

Игорь Шкапа.  
23.06.2023 12:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия в три-четыре раза нарастила производство ракет, чем до начала военной операции на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия в три-четыре раза нарастила производство ракет, чем до начала военной операции на Украине....

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Издание, ссылаясь на имеющиеся у него данные, отметило, что если до войны Россия выпускала примерно по 10 ракет «Калибро» и Х-101, то по состоянию на сегодняшний день «где-то по меньшей мере в 3-4 раза они нарастили производство».

«У вас очень хорошие данные, вы не ошибаетесь. Действительно, по этим ракетам, которые вы назвали, произошел рост производства. Это примерно в 3-4 раза. Да, русские производят примерно сорок, тридцать ракет, в зависимости от типа. Меньше – «Кинжалов», до шести единиц. Уровень производства сейчас даже немного больше, чем это было до войны», – сказал замглавы ГУР.

По его словам, очень большое количество ракет ВС РФ использовали в период октябрь – январь.

«И именно тогда, когда российские руководители поняли, что у них критическая граница – а эта критическая граница в некоторых случаях составляла примерно 8-10% (как говорят, по военным нормативам должен быть запас где-то 30%) – как раз тогда мы и увидели уменьшение количества ракетных ударов», – говорит собеседник издания.

Он добавил, что в марте –апреле применение Россией ракет было наименьшим, начиная с октября.

«Оккупанты накопили свои резервы, возобновили производство по большинству позиций, изменили или даже усовершенствовали тактику применения и ракетного вооружения, и беспилотных летательных аппаратов. Результат таких мер мы увидели в мае. Особенно если брать показатели по беспилотным летательным аппаратам. Их было использовано больше всего, начиная с октября прошлого года», – признал Скибицкий.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Россия фактически исчерпала свой ракетный запас.

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