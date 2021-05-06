Россия в ООН выступила с жестким требованием по Украине

06.05.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия требует от Запада изменить отношение к неонацистам, находящимся в тесной связи с лицами, захватившими власть в Киеве в 2014 году и удерживающими ее благодаря массовым политическим убийствам, а также репрессиям, осуществляемыми ультраправыми.

Об этом в ходе видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил постоянный представитель России в этой организации Василий Небензя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западу нужен другой подход к украинским националистам и ультраправым элементам. Нужно, чтобы к ним относились так же, как к радикалам и экстремистам в Европе и США», – сказал Небензя, напомнив, что «все эти годы некоторые наши коллеги по Совету Безопасности яро защищали действия украинских властей».

По его словам, самым известным случаем политических убийств противников националистов вне Донбасса стали события в одесском Доме профсоюзов.

«Для жителей Одессы не секрет, что нападавшими были вооруженные члены и сподвижники экстремистских группировок «Самооборона Майдана» и «Правый сектор». Тем не менее, призыв Генерального секретаря к расследованию этих событий игнорируется Киевом вот уже на протяжение 7 лет. Виновных еще предстоит призвать к ответственности», – сказал дипломат.

«Одесская трагедия стала лишь одним из многих проявлений неонацизма и насильственного национализма на Украине, которые с 2014 г. по сей день остаются ключевым фактором раскола в украинском обществе. Еще одна страшная трагедия произошла всего через неделю после событий в Одессе. 9 мая в 2014 г. в Мариуполе по толпе людей, вышедших отпраздновать День Победы, открыли огонь, в результате чего погибли 9 человек и 42 получили ранения.

«Самооборона Майдана» и «Правый сектор» – не единственные экстремистские группировки на Украине. Помимо них действует бессчетное количество бригад, батальонов и прочих формирований, которые с оружием в руках выступают против тех украинцев, кто не хочет разделить их экстремистские, а иногда и вовсе преступные ценности. Есть печально известный сайт «миротворец», где продолжают публиковать персональные данные граждан Украины, России и ряда европейских стран, а также призывы к их уничтожению от сторонников Майдана. Украинские националисты воюют на Донбассе вместе с ВС Украины, при этом зачастую они открыто не подчиняются военным приказам, нарушают режим прекращения огня, открывают стрельбу по гражданским лицам, включая женщин и детей», – напомнил Небензя.