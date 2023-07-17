Россия вновь должна пересобрать государство – Пинчук

Анатолий Лапин .  
17.07.2023 19:22
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Россия должна заново пересобрать себя и покончить с украинской самостийностью, которая изначально создавалась как антироссийский проект.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил экс-глава МГБ ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна заново пересобрать себя и покончить с украинской самостийностью, которая изначально создавалась как...

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По мнению Пинчука, ни о какой договоренности речи быть не может – есть лишь один путь: победа России и капитуляция противника.

«Без военной победы любые переговоры являются формой позорной капитуляции. Прямой или опосредованной. Я вам больше скажу, и у западников тоже переговорная позиция довольно слабая, как и у Украины, если представить, что они на это настроены. Я вообще не верю в то, что Зеленский может быть готов к каким-то переговорам…

Если уж мы начали это процесс Специальной военной операции и платим за нее такую большую цену, то это единственный итог этой цены, единственный приз, если хотите, геополитический приз, – это пересборка в новое государство, которое так трагично распалось на осколки, которые стали жить своей жизнью. Новая империя», – заключил Пинчук.

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