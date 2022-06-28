Москва вновь выделит миллиарды Севастополю: справятся ли местные власти?

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Севастополь получит 65 миллиардов рублей на реализацию проектов, которые город представил в рамках «Дней Севастополя в Совете Федерации». Такую сумму выделить правительству рекомендовала верхняя палата парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Остаётся надеяться, что расходование средств местными чиновниками будет проходить под тщательным контролем и не повторится история с Историческим бульваром, реконструкцию которого не могут завершить уже который год. Или еще один пример – многострадальная реконструкция крупнейшего парка Победы, также растянувшаяся по времени и закончившаяся с многочисленными не устраненными недочетами.

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Итак, для софинансирования инфраструктурных и социальных проектов Совфед рекомендовал правительству России включить проекты в госпрограммы и выделить средства на целый ряд объектов.

Прежде всего, средства пойдут на строительство 32 котельных с переводом на газ, почти 33 километров тепловых сетей, трансформаторных подстанций с воздушно-кабельными линиями «Андреевка», «Любимовка» и «Фиолент», а также подводящих инженерных сетей для мусороперерабатывающего завода в Севастополе. Станции по 110 кВ в Андреевке и Любимовке с линиями электропередач понадобятся для реализации планов правительства Севастополя перенести административный центр на Северную сторону.

Также одобрено предложение включить реконструкцию детского лагеря «Омега», восстановление здания библиотеки им. Толстого и Дворца культуры в селе Андреевка в новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года.

Город получит средства на завершение реконструкции спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя, строительство академии футбола и обновление газона на главной городской арене, а также возведение водно-гребной базы в Инкермане.

В постановление вошел пункт о включении в культурно-просветительские программы для школьников экскурсионного маршрута по городу-герою. Правительство Севастополя предложило включить в федеральный проект «Творческие люди» специальную четырехдневную экскурсионную программу для школьников со всей России, разработанную местными туроператорами.

Все проекты должны найти отражение в проекте бюджета на 2023 год.