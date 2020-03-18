18.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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«Россия – враг, заграница нам поможет» – глава фракции Вакарчука




Украине нужно влиять на дипломатию западных лидеров, которые смогут принудить президента РФ Владимира Путина пойти на компромисс.

Об этом в эфире «UA:Первый» заявил глава фракции «Голос» в Верховной раде, киевский журналист Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия – враг на сегодняшний день, Путин – человек, который меньше всего заинтересован в прекращении боевых действий и тем более возвращении украинских территорий.  Потому речь идёт не о том, чтобы убедить Путина, речь о том, чтобы, используя все имеющиеся рычаги, повлиять на дипломатию западных лидеров, которые смогут принудить Путина пойти на определённые шаги для того, чтобы мы в этой ситуации выигрывали.

Ведь у нас три варианта: отвоёвывать, что, к сожалению, сегодня нереально. Это не означает, что военная развязка невозможна, но она невозможна сегодня. Вариант второй: ничего не делать и потихоньку «сливаться», как это, к сожалению, пока сегодня происходит. И третий – пробовать что-то делать. Мы недостаточно используем возможности, которые у нас даже есть в наличии», – заявил украинский политик.

«У нас не будет другой России, у нас не будет другого Путина, другой Верховной рады, другого ООН, другого ОБСЕ, другого американского или французского президента. Но даже в тех условиях, которые существуют, можно использовать эти возможности», – добавил Рахманин.

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