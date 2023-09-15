Россия ждет истощения ВСУ и готовится к наступлению – Карасев

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Россия ждет истощения украинских резервов для того, чтобы перейти в свое контрнаступление, массированно ударив по тылам ВСУ «Искандерами».

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, украинский «контрнаступ» фактически завершился, понимая опасность встречных атак ВС РФ, командование ВСУ стало беречь технику.

«Наступление России может быть. Сейчас они готовятся к тому, чтобы выбить нашу технику в контрнаступлении. Сегодня мы уже контрнаступаем экономно, в затухающем режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие операции наземные, в общевойсковом формате, они должны за месяц давать результат. Если они не дали за месяц, – все, не будет больше. Тем более, там линии обороны еще и еще. Просто не надо сегодня тупо гасить, жечь технику и людей. Потому проводится в режиме уже тактического – не оперативно-стратегического контрнаступления, а чисто тактически. Держать линию фронта, сковывать русские войска, переводить театры военных действий, направлений ударов или спецопераций, или диверсионной, или такие, морские действия на морском театре военных действий: Крым – Черное море. И экономить технику и людей. Россия ждала, что мы истощим свои военные возможности и резервы и технические, и человеческие, и потом пойти в контрнаступление. Не знаю, правда или нет, но они держат по периметру границ 46 «Искандеров», это достаточно серьезные ракеты боевые, дальность 400 километров. Какая у них задача – это массированный удар, ожидание того, что фронт рухнет наш», – заключил Карасев.