Россиян пытаются сделать стрелочниками по делу о «кровавом салюте» в Минске

02.04.2020, Москва, Елена Острякова

Суд над двумя российскими инженерами, которые 9 месяцев находятся в белорусском СИЗО, начался сегодня в Московском райсуде Минска.

Об этом сообщает Office Life, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Максимилиана Сапронова и Константина Денисова обвиняют во взрывах во время салюта в Минске 3 июля 2019 года, поскольку они являются сотрудниками фирмы «Пиро-Росс», которая поставляла снаряды для фейерверков. В результате «кровавого салюта» погибла женщина, пострадало 11 человек.

Согласно прокурорскому обвинению Сапронову и Денисову вменяется то, что они производили доработку пиротехнических изделий (ПИ), наращивали провода, подвергали заряды механическому воздействию, прокатывая по бетонному основанию для уменьшения их диаметра.

Третий обвиняемый – командир патрульной роты Минской военной комендатуры, старший лейтенант Алексей Круглик, который заряжал салютные пушки, свою вину частично признал. Его, кстати, в отличие от россиян не задерживали.

По словам Круглика, манипуляции по подгонке калибра зарядов, проверке невыстреливших зарядов и их повторное использование были и раньше. Кроме того, заряды, которые не «сошли» на салюте, снова шли в дело. Причина в том, заряды дорогостоящие и их нужно использовать рачительно. Так было и после салюта 9 мая 2019 года.

Сапронов и Денисов, напротив, вины не признали. По их словам, все манипуляции с зарядами они совершали по указанию руководства компании. Однако белорусский суд отклонил ходатайство адвокатов защиты вызвать ОАО «Пиро-Росс» в качестве гражданского ответчика.

При этом главный инженер «Пиро-Росс» Андрей Инкин подтвердил слова своих подчиненных в суде.

«По ходу они получили от меня дополнительное задание: если вдруг попадутся заряды, которые не лезут в ствол, их нужно обкатать. Так уже было 9 мая 2019 года, когда я приезжал в Минск, было несколько зарядов, которые не опускались под собственным весом в трубу. У нас были подозрения, что 3 июля ситуация может повториться», – сказал Инкин в интервью TUT.BY.

Он подчеркнул, что Сапронов и Денисов приехали в Минск за счет «Пиро-Росс», чтобы оказать «братскую помощь» белорусским военным. Договор на их услуги не заключался.

«Наши ребята не виноваты, потому что они делали то, что им не запрещает наша конструкторская документация. По нашей документации, обкатка применяется даже при производстве», – сказал Инкин.

Он также рассказал, что гарантийный срок пушки, из которой осуществлялись залпы, был просрочен. Компания неоднократно предлагала Минобороны Беларуси заключить договор на технической поддержке салютных установок, но белорусская сторона отвечала, что на это лишних денег нет.

Из-за закрытия российских границ в связи с коронавирусом ни родные, ни коллеги не смогли попасть на суд в Минске.

Российским инженерам грозит от 2 до 7 лет тюремного заключения.