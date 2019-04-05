Россию призвали оказать срочную помощь Сербии – иначе будет «страшное кровопролитие»

05.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Российская Федерация должна открыто поддержать действующую власть в Сербии, которая сегодня находится под давлением Запада, требующего от президента Александра Вучича признания самопровозглашенного Косово. Об этом в эфире телеканала «Спас» заявил российский политолог Никита Бондарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, если Москва не продемонстрирует твердую позицию, нынешние протесты в Сербии приведут к новому кровопролитию на Балканах.

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«Главное, что Россия сейчас может сделать для компенсации нашего позорного бездействия в 90-е годы, в 99-м году в частности, главное, что мы можем сделать – это не допустить нового витка косовского конфликта, косовского кризиса, не допустить нового кровопролития на Косово. А это более чем возможно, причем возможно уже в ближайшие месяцы.

Ситуация на Косово сейчас развивается таким образом, что Евросоюз оказывает постоянный прессинг на сербские власти сейчас, чтобы до мая месяца этого года, когда состоятся выборы в Европарламент, так или иначе, вопрос с Косово окончательно решить.

Будет ли Белградом признана независимость Косово в границах автономного края или состоится обмен территориями между сербами и албанцами – это для Евросоюза и для США не так уж и важно, хотя у немецкого МИДа, например, свое, особое мнение по этому поводу. Но этот вопрос должен быть в ближайшее время решен.

Ясно, что окончательное решение этого вопроса чревато большим, страшным кровопролитием – это не будет локальная стычка… Это будет большая настоящая, полноценная война. Подобная тому, что происходило на Балканах в начале 90-х. И главное, что может Россия для помощи сербам в этой ситуации сделать – не допустить такого варианта развития сценария», – заявил Бондарев.

Его поддержал журналист Евгений Баранов, работавший в Югославии во время бомбардировок НАТО.

«Сербия находится под оккупацией. Единственное, что эта оккупация не формализована. И тот процесс, который сейчас происходит в стране, — это попытка спустя двадцать лет формализовать, легализовать результаты той агрессии, о которой мы сейчас говорим», – отметил военкор.

По его мнению, Россия могла бы оказывать помощь руководству Сербии, чтобы, например, улучшить социально-экономическое положение и лишить доводов организаторов уличных акций протеста, которые уже несколько месяцев пытаются спровоцировать Майдан в Белграде.

«Мы это сейчас видим на улицах Белграда. Совсем не значит, что люди, которые выходят против режима Вучича, все однозначно проНАТОвски настроены или какие-то западные ставленники. В стране огромное количество проблем не решенных. Но однозначно, тут надо четко понимать, что нынешнее правительство Сербии не в состоянии самостоятельно решить эти проблемы. Поэтому все упреки к нему тоже в достаточной степени бессмысленны. Мы не можем говорить о том, как поведут себя власти Сербии в той ситуации, в которой они оказались, если мы не предпримем собственных активностей на том поле, о котором я говорю», – заявил Баранов.